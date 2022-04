Russia, governatrice Banca centrale apre a nuovo taglio dei tassi

(Teleborsa) - "Attualmente dovremmo perseguire una politica monetaria che non porti a un aumento incontrollato dell'inflazione. Di conseguenza, è necessario un periodo piuttosto breve di un tasso elevato, altrimenti cercheremo sempre di raggiungere l'inflazione, aumentare, mantenere alti i tassi. Questo potrebbe richiedere un periodo lungo di tempo, che non abbiamo. È necessario un adeguamento strutturale dell'economia". Lo ha detto la governatrice della Banca centrale russa, Elvira Nabiullina, rivolgendosi alla Duma di stato (la camera bassa del Parlamento russo).

La banca centrale ha più che raddoppiato il suo tasso di interesse di riferimento al 20% il 28 febbraio, dopo che l'Occidente ha imposto il primo round di sanzioni, prima di ridurlo inaspettatamente al 17% l'8 aprile. La prossima riunione del consiglio direttivo della Bank of Russia è prevista per il 29 aprile, quando potrebbe arrivare un ulteriore taglio al tasso di riferimento.

"Dobbiamo avere la possibilità di abbassare il tasso chiave più rapidamente - ha sottolineato Nabiullina - Dobbiamo creare le condizioni per aumentare la disponibilità di credito per l'economia". Sebbene l'inflazione in Russia abbia raggiunto il livello più alto dall'inizio del 2002, la banca centrale "non cercherà di abbassarla in alcun modo, questo impedirebbe alle imprese di adattarsi", ha affermato la governatrice. Secondo la banchiera centrale, l'attuale picco di inflazione è causato dalla scarsa offerta, non dalla domanda elevata, e la banca centrale mira a portarla al suo obiettivo del 4% nel 2024.

"Il periodo in cui l'economia può vivere di riserve è finito. E già nel secondo e terzo trimestre entreremo in un periodo di trasformazione strutturale e di ricerca di nuovi modelli di business", ha affermato Nabiullina.