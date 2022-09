Russia, banche perdono oltre 25 miliardi di euro a causa delle sanzioni

Il settore bancario russo ha subito perdite pari a 1.500 miliardi di rubli (25 miliardi di euro al cambio attuale) nella prima metà dell'anno a causa delle sanzioni. Lo ha detto al giornale Rbc il primo vice governatore della Banca centrale, Dmitry Tulin, sottolineando che si tratta del primo bilancio in rosso negli ultimi sette anni. Lo riferisce l'agenzia Tass.

Russia, banche perdono oltre 25 miliardi di euro: i precedenti rilievi

In precedenza il settore bancario russo aveva subito lievi perdite - pari a 17 miliardi di rubli - nel periodo gennaio-aprile del 2015, recuperando rapidamente nei mesi successivi. Era dal 2012, invece, che non veniva registrata una perdita per l'intero primo semestre. Da gennaio a giugno di quest'anno delle 329 banche russe tre quarti hanno registrato profitti e un quarto perdite, ha precisato Tulin. Le transazioni bancarie in valuta straniera hanno provocato perdite pari a 1.000 miliardi di rubli (16,5 miliardi di euro), dovute alle forti oscillazioni nel tasso di cambio del rublo, prima precipitato e poi rafforzatosi fino a livelli mai visti dal 2015 contro il dollaro e l'euro. Tulin ha ricordato che il settore bancario russo nel 2021 ha segnato profitti record pari a 2.400 miliardi di rubli (40 miliardi di euro).