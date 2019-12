(Teleborsa) - La banca centrale russa ha annunciato oggi una politica monetaria espansiva ed in linea con le attese. Il comitato di politica monetaria ha tagliato i tassi di interesse al 6,25% dal 6,5% precedente.



Il Board della Bank of Russia, guidata da Elvira Nabiullina, ha preso questa decisione in considerazione del progressivo rallentamento dell'inflazione. La prossima riunione di politica monetaria è prevista il prossimo 7 febbraio.



