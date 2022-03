Russia, banca centrale taglia riserve obbligatorie minime delle banche

Mercoledì 2 Marzo 2022, 20:15







(Teleborsa) - La Banca di Russia ha deciso di ridurre i coefficienti di riserva obbligatori delle banche a partire dal 3 marzo 2022 per rilasciare più denaro a clienti e imprese in un momento in cui l'economia è colpita dalle sanzioni occidentali. L'attuazione di questa misura porterà a una diminuzione dell'importo totale delle riserve obbligatorie degli enti creditizi di circa 2,7 trilioni di rubli, di cui circa 0,7 trilioni di rubli saranno una diminuzione delle riserve obbligatorie nei loro conti e circa 2 trilioni di rubli saranno un diminuzione delle riserve obbligatorie medie.



In particolare, i coefficienti di riserva devono essere del 2% sulle passività verso persone giuridiche non residenti (comprese quelle a lungo termine), passività verso persone fisiche e altre passività (comprese quelle a lungo termine) in rubli e in valuta estera. Gli altri coefficienti di riserva obbligatoria rimangono invariati.