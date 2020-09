Russia, banca centrale apre a nuovi tagli dei tassi

(Teleborsa) - La Banca centrale della Russia ha lasciato invariati i tassi di interesse al 4,25%, ma non esclude un intervento in futuro.



"Se la situazione si sviluppa in linea con le previsioni di base, la Banca di Russia prenderà in considerazione la necessità di un'ulteriore riduzione dei tassi chiave nelle sue prossime riunioni" - ha precisato l'istituto centrale guidato da Elvira Nabiullina - chiarendo che le decisioni in materia di tassi, dovranno tener conto "delle dinamiche dell'inflazione oltre agli sviluppi economici e i rischi sia interni che esterni". © RIPRODUZIONE RISERVATA