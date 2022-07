Russia, attività settore servizi torna a crescere su ripresa domanda interna

(Teleborsa) - Le imprese del settore dei servizi in Russia hanno registrato un ritorno alla crescita nel mese di giugno, secondo gli ultimi dati Purchasing Managers' Index (PMI), indagine su un campione di aziende alle quali vengono poste domande in relazione ai diversi aspetti. Il PMI dei servizi elaborato da S&P Global è aumentato a quota 51,7 punti a giugno dai 48,5 precedenti. Il valore è sopra la soglia chiave dei 50 punti, che segnala una espansione dell'attività, e segna la prima espansione dell'attività commerciale nel settore dei servizi russo in quattro mesi.

"Il tasso di crescita è stato nel complesso solo marginale e al di sotto della media della serie, ma la ripresa sarebbe stata legata a una maggiore domanda da parte dei clienti e a una rinnovata crescita della nuova produzione", sottolinea S&P Global in una nota.

La produzione è aumentata marginalmente, poiché i nuovi ordini sono aumentati per la prima volta in nove mesi e al ritmo più veloce da un anno. La domanda dei clienti è stata sostenuta dai clienti domestici, con i nuovi ordini all'esportazione che hanno continuato a contrarsi. Allo stesso tempo, le aspettative di produzione per quanto riguarda le prospettive per l'anno a venire si sono rafforzate ai massimi da febbraio.

Le aziende hanno continuato a ridurre il numero di dipendenti, anche se a un ritmo più lento, in un ulteriore calo degli arretrati di lavoro. Sul fronte dei prezzi, i costi di input sono aumentati a un ritmo marcato, poiché gli aumenti dei prezzi della manodopera e dei materiali importati hanno spinto al rialzo le spese aziendali.

Una rinnovata ripresa degli ordini ha stimolato un maggiore ottimismo tra i fornitori di servizi russi a giugno. Il grado di fiducia nelle prospettive per la produzione per il prossimo anno è salito ai massimi da febbraio e ha segnalato una marcata inversione di tendenza rispetto al pessimismo di marzo e aprile.