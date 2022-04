Rublo poco mosso da taglio tassi. MOEX in rosso

Venerdì 8 Aprile 2022, 12:30







(Teleborsa) - Il rublo non ha registrato scossoni dopo che la Banca centrale russa ha deciso di ridurre il tasso di riferimento di 300 punti base al 17%, in una mossa non attesa dal mercato. Il cambio si attesta su 79,2 a 1 sul dollaro, dopo aver brevemente mostrano uno spike a quota 80,1. La valuta di Mosca è ancora meno mossa nei confronti dell'euro, contro il quale si attesta a quota 86, mostrando un andamento pressoché piatto. La maggior parte degli analisti pensa che ai movimenti del rublo debba essere dato poco credito a causa delle manovre di Mosca, che rendono i suoi scambi "artificiali".



Intanto, il mercato azionario russo si muove in ribasso, con l'indice MOEX che mostra un ribasso dello 0,70%. A pesare sull'andamento delle quotazioni sono i titoli delle compagnie petrolifere, che sono scese dopo le nuove misure del congresso degli Stati Uniti sul petrolio russo.