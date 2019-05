Rottamazione cartelle, nuove domande entro 31 luglio

Ultimo aggiornamento: 16 Maggio, 14:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si riaprono i termini della rottamazione delle cartelle. «La Lega ha depositato l'emendamento al decreto Crescita che riapre i termini della rottamazione-ter e del saldo e stralcio al 31 luglio 2019». Lo rende noto il sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci. «La riapertura - spiega Bitonci - prevede che il debitore entro il 31 luglio prossimo dichiari la propria volontà, con le modalità già previste per la Rottamazione-ter, di voler aderire optando per il pagamento in un'unica soluzione al 30 novembre prossimo, o in massimo 17 rate, la prima delle quali sempre al 30 novembre».«Per allineare i ritardatari o chi, a causa delle festività non è riuscito a presentare la domanda al 30 aprile scorso, le rate - sottolinea Bitonci - sono state definite in diciassette invece che diciotto e la prima avrà un importo pari al 20 per cento di quanto dovuto e le restanti sempre nella misura del 10 per cento. Sempre al 31 luglio è stata fissata la nuova deadline per la presentazione delle domande di adesione al cosiddetto "saldo e stralcio"».In sostanza il debitore di una cartella datata tra ilentro il 31 luglio prossimo potrà presentare all'agente pubblico della riscossione istanza di adesione alla definizione agevolata delle cartelle con il pagamentoValide anche le domande presentate dopo il 30 aprile 2019 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Crescita.