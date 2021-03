Rottamazione cartelle, «soglia di 5.000 euro fino al 2015». Durigon: «Stralcio per tutti nel decreto Sostegno»

Rottamazione cartelle, la soglia sarà di 5.000 euro per quelle fino al 2015 e lo stralcio sarà per tutti: lo anticipa stamani il sottosegretario al Mef Claudio Durigon a Radio 24 sottolineando alcuni tratti del decreto Sostegno atteso in settimana.

Stralcio per tutti

«L'intento» del governo è quello di stralciare le cartelle del cosiddetto "magazzino" fino al 2015 con soglia fino a 5.000 euro - ha detto il sottosegretario al Mef Claudio Durigon -. Lo stralcio riguarderà tutti, non solo chi ha avuto difficoltà».

Durigon ha parlato di possibilità di modifica del decreto Sostegno, modifiche che si valuteranno nel corso dell'iter parlamentare.

