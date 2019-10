Rottamazione, nel decreto clima oltre alle auto entrano anche le moto

Rottamazione, oltre alle auto entrano nella norma anche le moto. Così l'ultima versione della bozza del decreto Clima che l'ANSA ha visionato. Le risorse - in un Fondo ad hoc, 'Programma sperimentale buono mobilità' - arrivano a un totale di 255 milioni. Il 'buono mobilità' è destinato ai cittadini residenti nei Comuni sotto procedura d'infrazione Ue per smog che, entro il 31 dicembre 2021, cambiano auto (fino ai modelli Euro3) o motocicli (fino alla classe Euro2 e Euro3 a due tempi); vale 1.500 euro per i primi e 500 euro per i secondi.

Il 'buono mobilità' - che non costituisce reddito imponibile - potrà essere utilizzato entro i successivi tre anni per abbonamenti al Trasporto pubblico locale (Tpl), altri servizi, e anche per biciclette anche a pedalata assistita. Inoltre «la quota di risorse di competenza per il 2019 del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare è destinata, nei limiti di 40 milioni di euro, a finanziare progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali» per il Tpl; questi progetti dovranno esser presentati allo stesso ministero «da uno o più Comuni, anche in forma associata», purché all'interno di aree - con popolazione superiore a 100mila abitanti - sotto procedura di infrazione europea per la qualità dell'aria.

