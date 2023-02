Rottamazione delle cartelle esattoriali: ora l'elenco si può ottenere via e-mail. Cosa cambia

Rottamazione delle cartelle: al via il servizio web per richiedere l'elenco delle cartelle che possono essere appunto «rottamate». Sul sito di Agenzia Riscossione è possibile compilare online la domanda per ottenere via e-mail il prospetto informativo con il dettaglio di cartelle, avvisi di accertamento e avvisi di addebito.

Il prospetto consente di visionare il debito attuale e gli importi dovuti privi di sanzioni, interessi e aggio. Sono riportate, quindi, tutte le informazioni per valutare la propria situazione e individuare i debiti che possono essere inseriti nella domanda di adesione da presentare in via telematica entro il 30 aprile 2023.

I RISCHI ​- La nuova rottamazione delle cartelle esattoriali «può essere una buona ultima volta», ha detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini ospite a Sky Tg24 Economia precisando che «la rottamazione è sicuramente intervento straordinario voluto dal legislatore». «In quest'ultima occasione - ha detto rispondendo alla domanda se la rottamazione non rischi di essere dannosa per la riscossione di lungo periodo - c'è di buono che è un intervento che viene fatto il primo anno della legislatura quando contestualmente la maggioranza il parlamento e il governo hanno intenzione di affrontare la riforma tributaria e allora se viene messa in parallelo la riforma e quindi si dice facciamo pulizia e contestualmente cambiamo le regole del gioco può essere buona ultima volta».