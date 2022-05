Rosss, assemblea approva bilancio e rinnova CdA

Lunedì 23 Maggio 2022, 16:45







(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di ROSSS, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature metalliche per la gestione degli spazi commerciali e industriali, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, deliberando di destinare l'utile dell'esercizio 2021 di 189.686 euro quanto a 4.360 euro al fondo di riserva legale e quanto alla differenza di 185.326 euro a riserva di utili portati a nuovo.



I soci, sulla base di unica lista presentata congiuntamente dai soci Bettini Stefano, Bettini Silvano e Bettini Sandro (titolari complessivamente dell'84,01% del capitale), hanno eletto il nuovo CdA, composto da: Stefano Bettini (amministratore non indipendente), Silvano Bettini (amministratore non indipendente), Sandro Bettini (amministratore non indipendente), Manuela Maria Piccini (amministratore indipendente), Anna Sodi (amministratore indipendente).



Il nuovo consiglio di amministrazione, riunitosi subito dopo l'assemblea, ha nominato Presidente e Amministratore Delegato Stefano Bettini, Vice Presidente e Amministratore Delegato Silvano Bettini, Amministratore Delegato Sandro Bettini.









