Rosso sui mercati europei

(Teleborsa) -, insieme alle altre Borse di Eurolandia, in una settimana che si riapre all'insegna delleL'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,04%. L'Oro, in aumento (+0,75%), raggiunge 1.315,2 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 52,85 dollari per barile, in calo dell'1,21%.Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +282 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,60%.pensosa Francoforte, con un calo frazionale dello 0,58%. Sotto pressione Londra, con un forte ribasso dello 0,90%. Soffre anche Parigi, che evidenzia una perdita dello 0,72%. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,69% sul FTSE MIB.Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti viaggi e intrattenimento (-1,43%), automotive (-1,38%) e costruzioni (-1,27%).di Piazza Affari, andamento positivo per Diasorin, che avanza di un discreto +1,15%, grazie all'indicazione "buy" fornita da Merrill Lynch.Piccolo passo in avanti per Prysmian, che mostra un progresso dello 0,64%.I più forti ribassi, invece, si verificano su Juventus, che continua la seduta con -2,09%.Si concentrano le vendite su Fiat Chrysler, che soffre un calo dell'1,56% in attesa del CdA di domani di Renault sulla fusione tra le due case automobilistiche.Al Top tra le azioni italiane a, IMA (+1,08%), Inwit (+0,87%), Brunello Cucinelli (+0,78%) e SOL (+0,68%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Biesse, che ottiene -3,52%.