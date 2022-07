Lunedì 18 Luglio 2022, 08:00







(Teleborsa) - Chiusa la borsa di Tokyo per la Giornata della Marina. Profondo rosso per l'indice di Shenzhen, in netto calo dell'1,52%.



Su di giri Hong Kong (+2,43%); come pure, ottima la prestazione di Seul (+1,71%).



In rialzo Mumbai (+0,97%); come pure, in denaro Sydney (+0,92%).



Sostanziale invarianza per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano con un trascurabile 0%. Seduta sostanzialmente invariata per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che tratta con un moderato +0,16%.



Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese tratta 0,23%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 2,79%.



Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati asiatici:



Giovedì 21/07/2022

01:50 Giappone: Bilancia commerciale (atteso -1.509,7 Mld ¥; preced. -2.384,7 Mld ¥)



Venerdì 22/07/2022

01:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,5%)

02:30 Giappone: PMI manifatturiero (preced. 52,7 punti).