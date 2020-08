Rosso per l'azionario europeo, inclusa Piazza Affari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -complice la cautela, con gli investitori che guardano alle prospettive di politica monetaria in attesa del discorso di oggi delSul mercato valutario, seduta in frazionale ribasso per l'Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,25%. L'Oro è in calo (-0,72%) e si attesta su 1.938,3 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 43,24 dollari per barile.Sulla parità lo spread, che rimane a quota +144 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,99%.si muove sotto la parità Francoforte, evidenziando un decremento dello 0,35%, Londra è stabile, riportando un moderato -0,16%, e contrazione moderata per Parigi, che soffre un calo dello 0,46%., che scambia con un calo dello 0,59% sul FTSE MIB.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori tecnologia (+0,94%), telecomunicazioni (+0,49%) e costruzioni (+0,45%).Nel listino, i settori materie prime (-1,95%), sanitario (-1,80%) e bancario (-1,32%) sono tra i più venduti.Tra idi Milano, in evidenza Prysmian (+2,15%), STMicroelectronics (+1,19%), Telecom Italia (+0,80%) e Banca Generali (+0,77%).I più forti ribassi, invece, si verificano su DiaSorin, che continua la seduta con -5,55%.Si concentrano le vendite su Tenaris, che soffre un calo dell'1,95%.Vendite su Intesa Sanpaolo, che registra un ribasso dell'1,75%.Seduta negativa per Saipem, che mostra una perdita dell'1,71%.Al Top tra le azioni italiane a, Carel Industries (+2,13%), Salini Impregilo (+1,74%), Garofalo Health Care (+1,71%) e MARR (+1,25%).I più forti ribassi, invece, si verificano su FILA, che continua la seduta con -2,76%.Tonfo di Saras, che mostra una caduta del 2,21%.Sotto pressione Banca Popolare di Sondrio, che accusa un calo dell'1,80%.Scivola Autogrill, con un netto svantaggio dell'1,70%.