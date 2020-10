Rosso per i mercati europei, Milano inclusa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -insieme alle altre Borse di Eurolandia. A pesare sui listini europei è stato il, mentre si guarda con attenzione al vertice europeo sulla Brexit. Non ha aiutato la performance debole di Wall Street, dopo loSul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,55%. Giornata negativa per l'oro, che continua la seduta a 1.895,1 dollari l'oncia, in calo dell'1,40%.(Light Sweet Crude Oil) (+2,03%), che raggiunge 40,23 dollari per barile.Invariato lo spread, che si posiziona a +122 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,66%.spicca la prestazione negativa di Francoforte, che scende dello 0,91%, contrazione moderata per Londra, che soffre un calo dello 0,53%. Sottotono Parigi che mostra una limatura dello 0,64%. Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il FTSE MIB che accusa una discesa dello 0,81%; sulla stessa linea, perde terreno il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 21.394 punti, ritracciando dello 0,76%.Sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap, che mostra un calo dello 0,66%; senza direzione il FTSE Italia Star (+0,03%).Si distingue a Piazza Affari il settore tecnologia ed esibisce un +0,77% sul precedente.Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori viaggi e intrattenimento (-5,76%), bancario (-2,53%) e materie prime (-2,51%).di Milano, troviamo CNH Industrial (+1,38%), STMicroelectronics (+0,67%), Terna (+0,62%) e Inwit (+0,54%).I più forti ribassi, invece, si verificano sulle banche: BPER, che continua la seduta con -5,12%. Affonda Mediobanca, con un ribasso del 3,70%. Unicredit scende del 3,66%.Calo deciso per Saipem, che segna un -3,64%.di Milano, Tinexta (+11,72%), Banca MPS (+8,06%), De' Longhi (+3,61%) e B.F (+1,13%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Autogrill, che prosegue le contrattazioni a -9,48%.Crolla Saras, con una flessione del 5,23%.Vendite a piene mani su Biesse, che soffre un decremento del 4,86%.Pessima performance per Falck Renewables, che registra un ribasso del 4,33%.