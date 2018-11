Rosso in Europa. Focus su Brexit e Manovra Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Partenza in negativo per le principali borse europee con l'attenzione degli investitori concentrata sulla questione Brexit e sullo scontro tra Italia e Ue sulla legge di Bilancio. Iche la premier inglese Theresa May presenterà oggi ai suoi ministri.ha risposto all'Unione Europea confermando chene avesse richiesto una correzione.Sul mercato Forex, viaggia sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,128. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.200,5 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,25%.Torna a salire lo spread, attestandosi a 317 punti base, con un aumento di 13 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,55%.calo deciso per Francoforte, che segna un -0,82%. Giù anche Londra, -0,69%. Sotto pressione Parigi, con un forte ribasso dello 0,91%., in una sessione caratterizzata da, con il FTSE MIB che accusa una discesa dell'1,48%.Risultato negativo a Milano per tutti i settori. Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti telecomunicazioni (-2,66%), petrolio (-2,02%) e assicurativo (-1,79%).Affondano o perdono terreno. Le peggiori performance si registrano su Mediaset, -4,28%, all'indomani della pubblicazione dei conti dei primi 9 mesi.Giù Telecom Italia, in calo del 3,05% a poche ore dal ribaltone che ha visto il Consiglio ritirare a maggioranza le deleghe all'AD Amos Genish.In apnea Poste Italiane, che arretra del 2,87%.del FTSE MidCap, Mutuionline (+1,26%), Carel Industries (+1,14%), Enav (+0,76%) e ERG (+0,65%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Geox, che prosegue le contrattazioni a -10,00% dopo che gli analisti di Kepler Cheuvreux ne hanno abbassato il giudizio a "reduce".