Rosso a Milano, in linea con i mercati europei

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini, confermando l'impostazione negativa dell'avvio, sull'onda delle chiusure negative delle Borse asiatiche. Sul mercato restano i timori per l'impatto del virus sull'economia globale, nonostante laabbia precisato di esserese fosse necessario.Sul mercato valutario, lieve calo dell'Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,097. Scambia in retromarcia l'oro, che scivola a 1.514,7 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 24,86 dollari per barile, in netto calo del 7,76%.Torna a galoppare lo spread, che si posiziona a +295 punti base, con un forte incremento di 19 punti base, dopo aver, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 2,64%.in apnea Francoforte, che arretra del 5,42%, tonfo di Londra, che mostra una caduta del 5,07%, e lettera su Parigi, che registra un importante calo del 5,72%.con il FTSE MIB che sta lasciando sul terreno il 2,90%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 16.223 punti, ritracciando del 2,74%. In forte calo il FTSE Italia Mid Cap (-1,85%), come il FTSE Italia Star (-2,6%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti media (+4,04%), alimentare (+3,99%) e telecomunicazioni (+2,94%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori tecnologia (-6,70%), vendite al dettaglio (-5,47%) e costruzioni (-5,06%).Tra idi Milano, in evidenza Telecom Italia (+4,47%), Campari (+4,16%), Pirelli (+3,07%) e Recordati (+1,43%).Tra i ribassi Fiat Chrysler, mostra un forte calo del 9,53%.Crolla Nexi, con una flessione dell'8,68%.Vendite a piene mani su Leonardo, che soffre un decremento del 7,86%.Al Top tra le azioni italiane a, Danieli (+6,43%), Mediaset (+6,19%), OVS (+5,64%) e Tod's (+4,89%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Carel Industries, che ottiene -11,12%.Pessima performance per Technogym, che registra un ribasso del 9,25%.Sessione nera per MARR, che lascia sul tappeto una perdita dell'8,32%.In caduta libera Cerved Group, che affonda del 6,42%.