Romania, Alstom fornirà soluzioni digitali per controllo treni e infrastruttura

(Teleborsa) - Come parte del progetto di recupero e modernizzazione di una sezione inha ottenuto un contratto per la fornitura di udi controllo treni, gestione del traffico ed elettrificazione dell'infrastruttura. La quota del contratto che Alstom si è aggiudicata ammonta a più di. Il contratto è stato firmato daSA, le ferrovie di Stato rumene e il consorzioè il capofila. Si stima che il progetto duri quattro anni. Lo comunica una nota.Il contratto - si legge - riguarda l'ammodernamento di circaper treni passeggeri che operano fino aComprende i sistemi di recupero delle infrastrutture e delle sovrastrutture, i sistemi di elettrificazione, di segnalamento e di telecomunicazione, compreso il, nonché le opere civili. Alstom è direttamente responsabile dell'implementazione di un centro di controllo del traffico nella città di Brasov, dell'interlocking digitale e dell'implementazionedidei sistemi di informazione dei passeggeri e dell'ammodernamento della catenaria e delle sottostazioni di trazione elettrica.Per l'upgrade dei sistemi di catenaria - riporta il comunicato - Alstom fornirà la sua soluzione diper le linee principali, sfruttando le capacità dello stabilimento di produzione di Lecco, in Italia, e la sua esperienza nelle"Dopodel primo sistema moderno diina, siamo pronti adesso a estendere prestazioni ugualmente elevate aQuesto progetto sarà un altrotassello perè diventata unnon solo per ima anche il resto delha voluto sottolineareAmministratore delegato di