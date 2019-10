Roma, turisti cinesi tra i principali acquirenti stranieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - I turisti cinesi sono tra i principali acquirenti stranieri sempre più affascinati da Roma e dalle caratteristiche vie del Centro storico.La geografia dello shopping tracciata dal report vede in piazza di Spagna e via dei Condotti i fiori all'occhiello della nostra offerta commerciale d'élite, apprezzatissima in particolar modo da americani e cinesi. "Questo ci conferma la validità delle nostre strategie volte a incrementare l'offerta lusso e a intercettare i nuovi target" ha affermato ilStando alle analisi scientifiche dei flussi, i turisti che percorrono lunghe tratte per visitare la Capitale sono quelli propensi a lunghe permanenze e acquisti di spessore. "rispetto alle politiche dell'accoglienza: segnaletica multilingue nei principali siti d'interesse, impulso alla promozione dell'offerta turistica capitolina, attenzione nei confronti dell'eccellenza produttiva locale".In questo - aggiunge il primo cittadino - gioca un, che con l'aumento di frequenze e voli di lunga tratta ha ulteriormente potenziato. Il dato di Roma è la risultante di una messa a sistema di risorse intelligente e proficua, che portiamo avanti con un obiettivo ben preciso: attrarre flussi sostenibili e di qualità, che abbiano un impatto significativo su tutto il sistema economico cittadino".