Roma, revocato sciopero Atac

(Teleborsa) - "Differito ad altra data" lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico che avrebbe riguardato esclusivamente la rete Atac, proclamato dalla sigla Slm Fast Confsal, in programma per oggi, luned' 3 febbraio.



Lo ha comunicato il Sindacato nella serata di ieri, annunciando la sospensione della vertenza in accoglimento dell'invito della Prefettura di Roma. Si evita così la concomitanza dello sciopero con il previsto blocco della circolazione di veicoli in città fino a Euro 2, a causa dell'inquinamento per via del superamento dei cosiddetti "livelli di PM 10" nell'aria.



© RIPRODUZIONE RISERVATA