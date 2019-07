(Teleborsa) - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha recuperato e sbloccato 78,5 milioni di euro destinati al Comune di Roma, fermi da circa 30 anni, e che ora il Campidoglio potrà utilizzare per manutenzione e realizzazione di infrastrutture in città.



Lo comunica il Mit in una nota.



I fondi sbloccati - si legge nel comunicato - sono fondi perenti, stanziati originariamente nel 1990 e finora inutilizzati, recuperati grazie all'intervento del Mit e con cui il Comune di Roma potrà ora finanziare progetti su strade, piazze, manufatti, già approvati, e ritenuti validi dall'Amministrazione capitolina. © RIPRODUZIONE RISERVATA