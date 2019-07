Roma-Juventus, perfezionato scambio Spinazzola-Pellegrini

(Teleborsa) - Juventus Football Club e la società A.S. Roma hanno perfezionato i seguenti accordi: acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Pellegrini a fronte di un corrispettivo di 22 milioni pagabili in tre esercizi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quadriennale fino al 30 giugno 2023; cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Spinazzola a fronte di un corrispettivo di 29,5 milioni pagabili in tre esercizi. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa 26,6 milioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA