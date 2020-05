Roma, aereo biposto scuola volo precipita nel Tevere. Un ferito e un disperso

Sembra che il pilota abbia segnalato alla Torre di controllo avarie al motore pochi attimi dopo il decollo. Sono in corso ricerche della seconda persona probabilmente finita nelle acque del fiume da parte della Polizia fluviale e dei vigili del fuoco. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha aperto immediatamente l'inchiesta sull'incidente inviando un proprio investigatore.



Il Diamond DA20 è un aereo monomotore biposto ad ala bassa e carrello triciclo fisso sviluppato dall'azienda aeronautica austriaca Diamond Aircraft Industries nei primi anni novanta.

?? #Roma #25maggio, aereo biposto precipitato nel #Tevere, tra via Vitorchiano e l'aeroporto dell'Urbe: salvo uno degli occupanti, in corso le ricerche di un possibile disperso con #sommozzatori ed elicottero dei #vigilidelfuoco. Aggiornamento ore 17:00 pic.twitter.com/qoN6cGwPcR — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 25, 2020



© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -subito accorsi sul luogo dell'incidente. Dell'altro al momento non si hanno notizie ma si teme per la sua vita.L'aereo da addestramento,. Dai primi accertamenti sembrerebbe che il pilota istruttore abbia tentato un "ammaraggio" nel letto del fiume Tevere. Il velivolo si è poi inabissato in pochi attimi.