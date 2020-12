© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Rolls-Royce, gigante britannico che produce, ha reso noto di aspettarsi un, vedendo al ribasso la precedente stima di 4 miliardi fatta ad ottobre, anche a causa della seconda ondata di Covid-19. La società si è comunque detta ottimista, con un, grazie ad un imponente programma di taglio dei costi.La comunicazione ha fatto sprofondare il titolo di Rolls-Royce, che muove, a 119. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 114,4 e successiva 109,8. Resistenza a 124,7.La società, i cui motori alimentano i Boeing 787 e gli Airbus A350, è stata colpita dal crollo dei viaggi durante la pandemia e per sopravvivereNei primi 11 mesi del 2020,, il che significa che Rolls probabilmente mancherà la previsione di base fornita a ottobre per le ore di volo del motore al 45% per il 2020.La società ha detto di aver fatto progrressi sul suo piano di taglio dei costi, che prevedee una. Più di 5.500 ruoli saranno tagliati entro la fine dell'anno, in crescita rispetto alla precedente stima di 5.000. Entro metà 2021, Rolls-Royceper sostenere il proprio debito.