Rocket Sharing, soci approvano reverse take-over con Stantup Service

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria dei soci di Rocket Sharing Company, startup quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di sharing in blockchain integrata con un sistema di fidelizzazione e fornitura di servizi diretti quali energia e gas, ha approvato l'operazione di reverse take-over avente ad oggetto l'acquisizione da parte di Rocket del 51% del capitale sociale di Stantup Service.



L'operazione era stata annunciata lo scorso 16 dicembre. Il closing è previsto per il 29 dicembre. Stantup Service è una società di servizi in outsourcing, consulenza e formazione nel mercato libero dell'energia con un particolare focus tecnologico nell'offerta dei propri servizi.



L'operazione di acquisizione è descritta come "strategica e sinergica" per Rocket non solo per i clienti delle utilities ma anche per gli affiliati del marketplace in quanto consentirà di affiancare alla piattaforma B2C l'offerta di nuovi servizi per clienti B2B mettendo a disposizione un'ulteriore soluzione tecnologica che permetterà di verticalizzare l'offerta e generare economie di scala su energia e gas e in futuro anche su altre commodities.













