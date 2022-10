Rocket Sharing, ricavi salgono a 2,6 milioni in primi 9 mesi 2022

(Teleborsa) - Rocket Sharing Company, startup quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di sharing in blockchain integrata con un sistema di fidelizzazione e fornitura di servizi diretti quali energia e gas, ha registratorispetto ai 992 mila euro del medesimo periodo dell'esercizio 2021.Prosegue lo sviluppo della, lanciata nel corso del 2022, che ha generato ricavi per oltre 370 mila euro. Crescono anche i ricavi derivanti dalla, relativa ai servizi di fornitura di energia elettrica e di gas per i segmenti aziendale e residenziale, attestandosi a circa 2,2 milioni di euro."Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati raggiunti dalla piattaforma proprietaria di sharing in blockchain, con ricavi che rappresentano oltre il 14,5% del totale delle vendite (ancora assenti nel 2021) - ha commentato l'- Questi dati confermano il generale andamento positivo della società, frutto dell'impegno di tutto il team e della volontà di rispettare le linee di sviluppo definite in sede di IPO".