Roche, Thomas Schinecker nuovo CEO. Schwan diventa chairman

Il CdA di Roche, multinazionale svizzera attiva nei campi della farmaceutica e diagnostica, ha approvato la proposta di alcune modifiche ai vertici aziendali nell'assemblea generale del 14 marzo 2023. Come precedentemente annunciato nel luglio 2022, Christoph Franz ha infatti deciso di non cercare la rielezione a chairman.



Il board proporrà Severin Schwan come nuovo chairman all'Assemblea Generale Annuale del 2023 e ha nominato Thomas Schinecker nuovo CEO del gruppo a partire dal 14 marzo 2023.



Inoltre, il CdA proporrà Mark Schneider, CEO di Nestlé, e Akiko Iwasaki, Sterling Professor di Immunobiologia e Biologia Molecolare presso la Yale University, per l'elezione come nuovi membri del consiglio all'Assemblea generale annuale nel 2023.