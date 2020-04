Roche, pronto lancio test seriologico anti Covid-19 eseguibile in 18 minuti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha annunciatosul mercato di unper rilevare gli anticorpi nelle persone che sono state esposte al. Si chiamae potrebbe essere disponibilegià a partire dai, mentre è in attesa di approvazione di unada parte della"Il test immunologico Elecsys – spiega Roche in una nota – è un, che utilizza siero umano e plasma prelevato da un, peri e determinare ladell'organismo a. E precisa che "gli ospedali e i laboratori di riferimento possono eseguire il test sui cobas e gli analizzatori di Roche, che sono ampiamente disponibili nei laboratori di tutto il mondo". La casa farmaceutica sottolinea chee potenzialmente ha sviluppato l'immunità al virus, permettendo ai laboratori di svolgere: "Dopo il lancio del nostro test PCR ad alto volume a metà marzo per rilevare l'infezione attiva della malattia, siamo pronti a lanciare un nuovo test anticorpale all'inizio di maggio. Ogni test affidabile sul mercato serve allo scopo di aiutare i sistemi sanitari a superare questa pandemia. Roche sta collaborando a stretto contatto con le autorità sanitarie e sta aumentando la produzione per garantire una rapida disponibilità del test a livello globale".