Roche Pharma, Stefanos Tsamousis general manager per l'Italia

Roche, la divisione farmaceutica del Gruppo Roche, ha annunciato oggi che Stefanos Tsamousis, attualmente General Manager in Spagna, è stato nominato General Manager dell’affiliata italiana, ruolo che ricoprirà dal 1° aprile 2023. Tsamousis subentra a Maurizio de Cicco, che resterà in carica come presidente del consiglio di amministrazione e che lo supporterà nei primi mesi della transizione.

Per Tsamousis è un felice ritorno nel nostro Paese dove qualche anno fa ha ricoperto il ruolo di Direttore delle Business Unit Specialty, prima, e Reumatologia, poi. Oltre a quella italiana, ha maturato una vasta esperienza internazionale sia in Svizzera negli uffici della casa madre, come Product and Business Leader, Commercial Director Europe e International Product Manager, sia nelle affiliate di diversi Paesi, dalla Grecia alla Svezia e alla Spagna. In queste ultime due ricoprendo il ruolo di General Manager per diversi anni.

Greco di nascita, si laurea in Matematica all’Università di Patrasso, completando il proprio percorso formativo con una specializzazione in Informatica all’Università di Cranfield nel Regno Unito e un MBA in Strategic Marketing all’Imperial College di Londra.

“Sono molto felice che il mio percorso in Roche mi riporti in Italia - ha commentato Tsamousis -. Si tratta per me di un ritorno particolarmente gradito perché avviene in un momento di profonda evoluzione del settore salute, nel quale vogliamo continuare a rafforzare il nostro ruolo di partner nella costruzione del futuro della sanità insieme a tutti gli interlocutori del sistema, facendo sì che l’innovazione che portiamo vada a vantaggio di tutti i pazienti che ne hanno bisogno e di una sostenibilità condivisa. È un onore, oltre che una grande responsabilità, ricevere il testimone da Maurizio de Cicco che è parte di questa azienda da più di 40 anni e che continuerà a rappresentare un punto di riferimento per l’azienda e per l’intero settore farmaceutico”.

“Abbiamo da poco celebrato i 125 di Roche in Italia. È motivo di orgoglio per me essere parte di questa storia. Sono state moltissime le sfide che abbiamo affrontato sempre con l’obiettivo di fare il meglio per i pazienti - ha affermato de Cicco - Abbiamo vissuto grandi successi e resistito ai tanti scossoni che in tutto questo tempo inevitabilmente capitano in un’azienda. Siamo stati capaci di rivoluzionare paradigmi non solo di cura, mettendo a disposizione soluzioni in grado di cambiare drasticamente il decorso di alcune patologie, ma anche di accesso, cercando la strada migliore per dare il farmaco più adatto al paziente giusto nel momento in cui può trarne maggior beneficio senza trascurare la sostenibilità dell’intero sistema. Credo che proprio questa resterà la sfida che richiederà a tutti il maggiore impegno, ma sono certo che Roche riuscirà ad affrontarla nel migliore dei modi.”