Roche ottiene da FDA autorizzazione per antinfluenzale Xofluza nei bambini

Venerdì 12 Agosto 2022, 12:45







(Teleborsa) - Roche ha ricevuto il via ibera della Food and Drugs Administration, l'Autorità per i farmaci statunitense, per il trattamento dell'influenza nei bambini dai cinque anni in su con l'antinfluenzale Xofluza.



Il medicinale è stato approvato per il trattamento dell'influenza acuta, in bambini sani che hanno mostrato sintomi da non più di 48 ore. La FDA ha anche approvato Xofluza per prevenire l'influenza nei bambini da 5 anni in su a seguito del contatto con una persona infetta.



Xofluza, già approvato dalla FDA per il trattamento dell'influenza nei ragazzi dai 12 anni in su, diventa il primo farmaco antinfluenzale orale monodose approvato negli Stati Uniti anche nei bambini di questa fascia di età.