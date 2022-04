Roche, FDA concede revisione prioritaria per farmaco Covid

(Teleborsa) - Roche, multinazionale svizzera attiva nei campi della farmaceutica e diagnostica, ha annunciato che la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha concesso la Priority Review per Actemra/RoActemra (tocilizumab) per via endovenosa per il trattamento del Covid-19 negli adulti ospedalizzati che ricevono corticosteroidi sistemici e richiedono ossigeno supplementare, ventilazione meccanica non invasiva o invasiva o ossigenazione extracorporea della membrana. Una decisione sull'approvazione della FDA statunitense è prevista nella seconda metà di quest'anno.

"L'alto tasso di persone non vaccinate continuerà a mettere a dura prova gli ospedali e i sistemi sanitari di tutto il mondo, favorendo la necessità di trattamenti efficaci per i pazienti ricoverati in ospedale con Covid-19 - ha affermato Levi Garraway, Chief Medical Officer di Roche - Più di un milione di persone con Covid-19 grave o critico sono già state trattate con Actemra/RoActemra in tutto il mondo, a dimostrazione dell'importante ruolo di questo medicinale nella lotta contro la pandemia".

La notizia mette le ali al titolo. È infatti ottima la performance di Roche Gs, che si attesta a 380,6 sulla borsa si Zurigo, con un aumento del 2,53%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 382,5 e successiva a 388,1. Supporto a 376,9.