Roblox, trimestrale delude analisti. Si allarga la perdita

(Teleborsa) - Roblox - società quotata al NYSE che progetta e sviluppa giochi di ruolo online - ha registrato entrate in aumento del 127% a 454,1 milioni di dollari nel secondo trimestre del 2021. La perdita netta attribuibile agli azionisti ordinari è aumentata a 140,13 milioni di dollari, o 25 centesimi per azione, rispetto ai 71,5 milioni, o 40 centesimi per azione, di un anno prima.



Le prenotazioni (bookings, una misura delle vendite) della società sono aumentate solo del 35% a 665,5 milioni di dollari per il secondo trimestre, rispetto a un aumento del 161% delle prenotazioni durante il trimestre precedente. Gli analisti si aspettavano 683,3 milioni di dollari. Gli utenti attivi giornalieri medi (DAU) sono stati 43,2 milioni, in aumento del 29% anno su anno.



"Nel trimestre conclusosi il 30 giugno 2021, la liquidità delle operazioni e il free cash flow sono proseguiti a livelli record. Il terzo trimestre è iniziato alla grande con i nostri massimi livelli di utenti e coinvolgimento fino ad oggi - ha affermato Michael Guthrie, CFO di Roblox - Continueremo a investire nella nostra comunità di sviluppatori, assumere i migliori talenti ingegneristici e costruire l'infrastruttura necessaria per scalare Roblox a livello globale".