Robinhood, trimestrale ancora deludente. Si allarga la perdita

Mercoledì 27 Ottobre 2021, 15:15

(Teleborsa) - Robinhood, popolare app per piccoli investitori che ha scosso il mercato azionario durante la retail mania di inizio anno, ha deluso il mercato anche nella sua seconda trimestrale da società quotata, dopo i dati diffusi ad agosto. I ricavi netti sono aumentati del 35% a 365 milioni di dollari nel terzo trimestre, rispetto ai 270 milioni di dollari nel terzo trimestre del 2020 e ai 431,5 milioni di dollari attesi dagli analisti, secondo dati Refinitiv. La perdita netta è stata di 1,32 miliardi di dollari, o 2,06 dollari per azione diluita, rispetto alla perdita netta di 11 milioni di dollari, o 0,05 dollari per azione diluita nel terzo trimestre del 2020. Il mercato si attendevano una perdita di 1,37 dollari per azione.

L'attività delle criptovalute è diminuita rispetto ai massimi storici del trimestre precedente, portando a un numero considerevolmente inferiore di nuovi conti finanziati, un leggero calo dei conti finanziati cumulativi e minori entrate nel terzo trimestre del 2021 rispetto al secondo trimestre del 2021.

"Questo trimestre ha riguardato lo sviluppo di più prodotti e servizi per i nostri clienti, inclusi i wallet per cryptoasset - ha affermato Vlad Tenev, CEO e co-fondatore di Robinhood - Più di un milione di persone si sono unite alla nostra lista d'attesa dei wallet fino ad oggi. Con il supporto telefonico live 24 ore su 24, 7 giorni su 7, crediamo che Robinhood stia diventando la piattaforma più affidabile e intuitiva per gli investitori al dettaglio e crypto".

Per l'ultimo trimestre dell'anno, Robinhood prevede che molti dei fattori che hanno influito sui risultati del terzo trimestre, "come i venti contrari stagionali e la minore attività di trading al dettaglio", potrebbero persistere. In assenza di modifiche all'ambiente di mercato o eventi esogeni, la società ritiene i ricavi trimestrali non saranno superiori a 325 milioni di dollari e quelli per l'intero anno saranno inferiori a 1,8 miliardi di dollari.