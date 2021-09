Robinhood lancia gli investimenti ricorrenti in criptovalute

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Robinhood - il broker online che ha scosso il mercato azionario durante la retail mania di inizio anno - ha lanciato gli investimenti ricorrenti in criptovalute, una nuova funzionalità che consente di acquistare regolarmente le proprie criptomonete preferite. Le transazioni saranno senza commissioni e con un minimo di 1 dollaro su un programma giornaliero, settimanale o mensile.



"Il risparmio è un'abitudine e gli investimenti ricorrenti introducono una strategia per far crescere le partecipazioni nel tempo, riducendo potenzialmente l'impatto della volatilità del mercato", si legge nel blog della società statunitense. "Investire su base ricorrente può aiutare a concentrarsi sulla crescita a lungo termine, ridurre il rischio e ridurre lo stress dovuto al tempismo dei mercati", viene aggiunto.



Intanto Robinhood Markets registra una flessione del 3,35%, che rispetto alla vigilia si attesta a 40,72. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 39,62 e successiva a quota 38,51. Resistenza a 42,02.