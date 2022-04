Robinhood, diminuiscono ricavi e utenti attivi

(Teleborsa) - Robinhood, popolare app per piccoli investitori e società quotata al Nasdaq, ha registrato ricavi netti in diminuzione del 43% a 299 milioni di dollari nel primo trimestre del 2022, rispetto ai 522 milioni di dollari del primo trimestre del 2021. La perdita netta del periodo è stata di 392 milioni di dollari, o 0,45 dollari per azione diluita, rispetto a una perdita netta di 1,4 miliardi di dollari, o 6,26 dollari per azione diluita nel primo trimestre del 2021. Gli analisti, secondo dati Refinitiv, si aspettavano una perdita di 0,36 dollari su ricavi per 355,8 milioni di dollari.

Gli utenti attivi mensili (MAU) sono diminuiti del 10% a 15,9 milioni a marzo 2022, rispetto ai 17,7 milioni di marzo 2021, periodo durante il quale la società aveva registrato "elevati volumi di scambi e registrazioni di account, nonché un'elevata volatilità del mercato, in particolare in alcuni settori". Su base sequenziale, il MAU è diminuito dell'8% rispetto ai 17,3 milioni di dicembre 2021. Il calo sequenziale "è stato principalmente attribuibile agli utenti con saldi inferiori, che sono meno coinvolti nell'attuale contesto di mercato", afferma Robinhood.

"Stiamo vedendo i nostri clienti colpiti dall'ambiente macroeconomico, che si riflette nei nostri risultati di questo trimestre - ha affermato Jason Warnick, Chief Financial Officer di Robinhood Markets - Allo stesso tempo, abbiamo anche compiuto progressi sui nostri piani a lungo termine e continuiamo a perseguirli in modo aggressivo".