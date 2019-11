Roberto Spada nominato Presidente di Air Italy

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha nominato il Dott.Amministratore e Presidente. La nomina segue la cessazione dall'incarico, effettiva dal 31 ottobre e pianificata da tempo, del precedente Presidente,Violante era stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione nel settembre 2017 e da allora ha svolto un ruolo di supervisione sui numerosi cambiamenti nella compagnia aerea, inclusa la fase di rilancio avviata nel febbraio 2018 con il cambio di denominazione in Air Italy.Il nuovo presidente, Roberto Spada, è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e al Registro dei Revisori Contabili dal 1987. Ha maturato specifiche competenze nel settore M&A e nell'ambito fiscale e societario, sviluppando in particolare l'attività di assistenza nelle operazioni di Fondi di Private Equity. Ha ricoperto e ricopre numerosi incarichi in società di medie e grandi dimensioni, quotate e non, industriali, nel mondo del lusso, bancario e finanziario.