Roberto Giacchi sarà il nuovo Amministratore Delegato di Italiaonline

(Teleborsa) - Italiaonline e Roberto Giacchi hanno raggiunto un accordo in base al quale Giacchi assumerà il ruolo di direttore generale entro il 5 dicembre 2018 e quello di Amministratore Delegato entro il 13 dicembre 2018. Pertanto, entro tale ultima data e` previsto che il Consiglio di Amministrazione coopti Giacchi e gli conferisca le relative deleghe.



"Sono molto contento – commenta Roberto Giacchi – di entrare in Italiaonline, azienda che ha fatto la storia di internet del nostro Paese, e di raccogliere il testimone di Antonio Converti, con cui nelle prossime settimane lavorerò per un efficace passaggio di consegne". © RIPRODUZIONE RISERVATA