Roaming marittimo non richiesto, Antitrust avvia istruttoria

(Teleborsa) -ha avviatonei confronti diconcernentiper fornituraL'ipotesi istruttoria - secondo quanto precisa il Garante - riguardasulla sim dei clienti, dei costi per la fruizione di tale servizio di comunicazione mobile a bordo delle navi ssia in fase di sottoscrizione del contratto che in fase di utilizzo del servizio sulla nave.Il servizio di, sottolinea l'Antitrust, consente ai passeggeri che viaggiano su traghetti/navi di usufruire dei servizi di comunicazione mobileI dispositivi mobili vengono abilitati, tramite il collegamento satellitare reso possibile da stazioni base installate a bordo delle navi, non appena la nave si allontana dalla costa e si sgancia dalla rete mobile terrestre. La fruizione del servizio cessa quando la nave si riavvicina alla costa nel momento in cui il dispositivo mobile si riaggancia alla rete terrestre.consiste, pertanto, in unaanche una condotta dia da parte di(Grimaldi Group, Grandi Navi Veloci, Compagnia italiana di navigazione), che avrebbero omesso diclienti degli operatori telefonici suddetti,sull'esistenza dela bordo delle proprie navi.