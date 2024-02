Al via la seconda edizione di “Road to Trento”: gli appuntamenti internazionali di preparazione al Festival dell’Economia

Dopo Lugano, San Francisco, Abu Dhabi e Johannesburg nel 2023, si apre a Nuova Delhi il 14 febbraio la seconda edizione di “Road to Trento - gli appuntamenti internazionali del Festival dell’Economia”; un progetto nato per creare un percorso di avvicinamento alla manifestazione, organizzata anche quest’anno dal Gruppo 24 ORE e Trentino Marketing, per conto delle istituzioni trentine, dal 23 al 26 maggio.

Gli eventi in diretta streaming sono realizzati dal Sole 24 Ore in collaborazione con le sedi diplomatiche dell’Italia nel mondo e hanno l’obiettivo di portare il Festival dell’Economia di Trento sulla scena internazionale anticipandone le questioni, arricchendone gli spunti tematici e creando al tempo stesso spazi di networking tra le imprese italiane, il mondo della ricerca e rappresentanti istituzionali, nel quadro della rete di rappresentanze diplomatiche e degli istituti di commercio estero.

I tre appuntamenti, previsti nei mesi di febbraio e marzo, saranno rivolti alla business community italiana nel mondo, alle imprese italiane con sedi estere e alle aziende interessate a nuovi investimenti e punteranno ad analizzare gli scenari internazionali, costruire sinergie in risposta alle sfide del presente e del futuro, esplorare le opportunità di investimento globale seguendo i trend di evoluzione delle economie locali, sostenere la visibilità dell’impresa italiana nel mondo.

La prima tappa di ‘Road to Trento 2024’ si terrà mercoledì 14 febbraio a Nuova Delhi, con il titolo “Italia e India: la sfida di diversificare la supply chain”, organizzato in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia in India e vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali italiani e indiani, manager di entrambi i paesi e rappresentanti di imprese già attive o in espansione verso il mercato locale.

Sarà possibile seguirlo in streaming su https://24oreventi.ilsole24ore.com/festival-economia-trento-spin-off-internazionali-india-2024/.

Quinta potenza mondiale, grande economia più dinamica del pianeta (secondo il Fondo Monetario Internazionale, il Pil indiano crescerà del 6,3% da aprile 2024 a marzo 2025) e Paese più popoloso, l’India è un paese strategico per l’Italia. Nel 2022, l’interscambio tra i due paesi ha registrato il massimo storico, raggiungendo il valore di 14,9 miliardi di Euro, con una crescita del 42% rispetto all’anno precedente. Le esportazioni italiane verso l’India sono aumentate del 24,2%, superando i 4,8 miliardi mentre le importazioni sono cresciute del 52,4%, superando i 10 miliardi di Euro.

L’evento si aprirà alle 10.30 (ora italiana) con gli interventi di Vincenzo de Luca, Ambasciatore d’Italia in India, Hervé Delphin, Ambasciatore UE in India, Mirja Cartia d’Asero, Amministratrice Delegata Gruppo 24 ORE. Proseguirà con il panel “Infrastrutture sostenibili per riorganizzare la supply chain globale”, moderato dal giornalista del Sole 24 Ore Marco Masciaga, dove interverranno Milind Baride, India & Mongolia RVP Maire Tecnimont & Tecnimont Private Limited India EPC Projects VP, Sanjay Bhalla, Managing Director Mapei Construction Products India Limited, Gautam Bhansali, Head India & South Asia SACE, Ravi Tallapragada, President Electronic Systems division Marelli e President Marelli India.

“Il partenariato italo-indiano: crescere in un mercato in espansione” sarà il titolo del secondo panel nel quale interverranno Manuela Galante, Marketing Director Metalgalante S.p.A., Director of Apollo Carmix Equipment Pvt Ltd, Claudio Maffioletti, CEO Camera di Commercio Italo-Indiana, Amit Dinesh Pai, Managing Director & CEO Poltrona Frau India.

I prossimi appuntamenti di “Road to Trento 2024” avranno luogo il 7 marzo a Londra sul tema “A.I.: cambierà (davvero) il modo in cui guardiamo all'agricoltura, all'industria e ai servizi?” in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia nel Regno Unito e il 12 marzo a Berlino, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia in Germania, dove si parlerà di “Prospettive per il mercato comune europeo nel commercio globale: asset strategici delle economie tedesca e italiana”.