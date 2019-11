"Rivoluzione Plastica", sfida per innovazione e sostenibilità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -al centro di, il convegno che si è svolto presso la Sala della Regina dellaUn evento promosso dacon il patrocinio dell'Iin occasione della mostra di National Geographicospitata fino alnelche ha voluto accendere i riflettori su un tema, come quello dellaal centro delnelle ultime settimane.Nel suo dettagliato intervento di introduzione durante il quale ha approfondito più temi, il Direttore Generale dell'ISPRA Alessandroha sottolineato che "dalle analisi effettuate suè emerso che il 68% presentava plastica ingerita.(UE, stati membri e autorità regionali, industria) al fine di trasformare leSecondo il Portavoce"Abbiamo bisogno di un, che richiede tempo, ma anche investimenti che non si stanno facendo, incentivi per stimolare il settore privato ad andare nella giusta direzione. Manca una visione integrata: la mentalità deve cambiare, servonoInserire lonella Costituzione sarebbe il primo passo, ma da quello devono discendere atti concreti". PerPresidente nazionale di Legambientedeve essere lasia per prevenire nuovi apporti di rifiuti in mare che per rendere più gestibile il problema dei rifiuti a terra"., Amministratore Delegato di BASF Italia dichiara "siamo ben consapevoli che l'utilizzo responsabile dellaPercapogruppo PD in Commissione Ambiente alla Camera e coordinatrice dell'Intergruppo per lo Sviluppo Sostenibile "la plastica e i comportamenti scorretti ad essa associati sonoMa c'è unal'Italia è, nel campo delle bio-plastiche e del riciclo chimico, un. Occorre perciò trovare una linea mediana che aiuti l'industria ad innovarsi, il cittadino a riciclare: un