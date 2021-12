Rivian rinvia a 2023 consegne di pick-up e SUV con grandi batterie

(Teleborsa) - Nonostante una capitalizzazione da 90 miliardi di dollari, continuano i problemi per Rivian, produttore statunitense di pick-up elettrici che si è quotato a Wall Street a novembre. La società ritarderà le consegne del suo pick-up elettrico e SUV con grandi pacchi batteria al 2023. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato RJ Scaringe in una mail ai clienti, evidenziando che la maggior parte dei circa 71.000 preordini di Rivian per il suo pick-up R1T e il SUV R1S negli Stati Uniti e in Canada riguardano una versione dei veicoli con un piccolo pacco batteria opzionale, che fornisce 314 miglia di autonomia con una sola carica.

"Al fine di servire il maggior numero di titolari di preordini, daremo la priorità alla creazione dell'Adventure Package con batteria Large pack durante il prossimo anno", ha affermato Scaringe. Il pacco batteria più grande, chiamato Max pack, dovrebbe fornire un'autonomia di 400 miglia con una singola carica. Solo il 20% dei preordini riguarda il pacchetto Max.

Affonda Rivian Automotive con i prezzi allineati a 99,13 per una discesa del 3,63%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 96,31 e successiva a quota 93,48. Resistenza a 102,3.