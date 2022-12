Rivian Automotive sospende piano produzione furgoni elettrici con Mercedes

(Teleborsa) - Ribasso per Rivian Automotive che presenta una flessione del 2,42%.Il produttore di veicoli elettrici con sede negli Stati Uniti ha messo in pausa i suoi piani per la produzione di furgoni commerciali elettrici in Europa e ha dichiarato di "non perseguire più" l'accordo stipulato con Mercedes-Benz. Rivian ha spiegato che preferisce concentrarsi sulle attività commerciali per massimizzare il valore della compagnia, ma rimane aperta la possibilità di esplorare lavori futuri con Mercedes-Benz "in un momento più appropriato".Mercedes-Benz, dal canto suo, ha affermato che la decisione di Rivian non avrà alcun impatto sulla sua strategia di elettrificazione o sull'accelerazione del nuovo sito di produzione di veicoli elettrici a Jawor, in Polonia. AAA/MalLa tendenza ad una settimana di Rivian Automotive, è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.

Lo status tecnico di Rivian Automotive, mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 26,04 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 27,06. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 25,45.