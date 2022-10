Ritardo voli: rimborso anche per coincidenze gestite da vettori diversi

Venerdì 7 Ottobre 2022, 13:00







(Teleborsa) - Buone notizie in arrivo per i passeggeri europei. Secondo il regolamento EU261 approvato nel 2004, è previsto un risarcimento - che varia dai 250 ai 600 euro - per i ritardi che superano le 3 ore, eccezion fatta per le circostanze eccezionali, come ad esempio condizioni di meteo avverso.



Il perimetro però ora si ampia visto che, in scia a una recente sentenza emessa dall'ottava sezione della Corte di Giustizia europea - in caso di ritardo prolungato, per i malcapitati passeggeri il diritto all'indennizzo scatta anche per i voli in coincidenza gestiti da compagnie differenti a condizione che le diverse tratte siano state combinate da un'agenzia viaggi che emette un unico biglietto fatturando il prezzo, anche in assenza di rapporto giuridico tra i vettori.