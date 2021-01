© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -sulla questione deiche tiene banco ormai da giorni e rischia di far slittare lacompromettendo la. La Presidente della Commissione europea Ursulaha parlato al telefono con l'Ad diricordando che l'UE si attendedei vaccini contro il Covid. Anche la commissaria alla saluteaveva scritto all'azienda.L'UE si aspetta chein termini di capacità produttiva, per onorare gli impegni e consegnare le dosi di vaccino richieste il prima possibile", ha specificato il portavocea proposito della telefonata tra la presidente dell'Esecutivo Ue e l'Ad di AstraZeneca. Sulla possibilità che, per superare i problemi di capacità produttiva, i vaccini possano essere"si tratta di- ha risposto Mamer - nel senso chedi copertura vaccinale dell'80% della popolazione vulnerabile e del personale medico entro marzo e del 70% della popolazione entro l'estate, ha chiarito ancora il Portavoce, rispondendo alle domande dei giornalisti sui ritardi annunciati da Pfizer"Se ogni volta che emerge un problema cambiamo il nostro obiettivo,per tutte le parti coinvolte in questo processo", ha sottolineato Mamer aggiungendo che" e Bruxelles intendeemersi.Dell'argomento ha parlato anche il Ministro degli Esteri,, intervenendo al Consiglio UE: "Recentemente abbiamo avuto difficoltà nelleVorrei ricordare la necessità che le aziende produttrici si assumano la piena responsabilità della consegna diretta e senza ritardi dei vaccini agli Stati membri. Si tratta di un processo molto delicato e contiamo su un