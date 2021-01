© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Particolarmente penalizzato dalle restrizione imposta dall'emergenza sanitaria, ilha visto andarechiudendo il 2020 conCon l'obiettivo di programmare una riapertura in sicurezza dei locali, la, insieme alle principali, ha scritto alchiedendo unper elaborare insieme un piano organico di interventi per le imprese e i lavoratori dei pubblici esercizi.Il punto di partenza della discussione saranno proprio i, che ha messo in luce come il colpo più duro al settore sia arrivato dalle chiusure di novembre e dicembre. Storicamente, nel periodo delle festività per una parte rilevante dei locali si arriva a generare fino al 20% del fatturato annuo: nelinvece, le perdite registrate hanno superato i 14 miliardi, facendo segnare un, peggio ancora di quello che era successo nel secondo trimestre con il primo lockdown. Questa fine anno – sottolinea Fipe – ha di fatto vanificato gli sforzi estivi che pure avevano portato a un contenimento delle perdite in alcune aree turistiche del Paese. Le grandi città, e in particolare ledove ha pesato di più l'assenza del turismo internazionale, non hanno invece beneficiato nemmeno della tregua estiva, registrando"La ristorazione italiana – ha dichiarato– non ha pace: ogni volta che si avvicina la scadenza delle misure restrittive, ne vengono annunciate di nuove e si riparte da zero. Così anche il primo provvedimento del 2021 ha disposto la chiusura di bar e ristoranti nei fine settimana, lasciando gli imprenditori nell'incertezza dall'11 gennaio in poi, con i danni e le distorsioni che ne conseguono. Chiediamo a Governo e Comitato Tecnico Scientifico di dare prospettive diverse, più certe, ma anche più motivanti, a un settore che ha pagato un prezzo altissimo, ma soprattutto che ha già dimostrato di poter lavorare in totale sicurezza. Non è più accettabile che i pubblici esercizi, insieme a pochi altri settori, siano i soli a farsi carico dell'azione di contrasto alla pandemia".