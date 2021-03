Ristorazione, Becreatives lancia la app easylivery per gli ordini on line

La start up milanese Becreatives composta da 4 giovani under 35 lancia una nuova sfida: ecco Easylivery, l’app pensata per dare un sostegno concreto a un settore come la ristorazione, fortemente colpito dalla crisi derivante dalla pandemia.

Easylivery è un prodotto tecnologicamente molto avanzato, costruito sulle richieste quotidiane dei ristoratori, per aumentare in modo considerevole i margini di guadagno.

Ogni attività avrà un’applicazione con il proprio marchio pubblicata sugli store iOS & Android, pronta per ricevere ordini dai propri clienti. Easylivery, disponibile anche su web, in meno di 72 ore consente di digitalizzare completamente il food business implementando le funzioni di delivery, take-away, prenotazioni, ordini al tavolo, e-shop, salta fila e gestendo autonomamente gli ordini ricevuti fino alla consegna, anche attraverso una rete di rider attivabile in tutta Italia grazie all’accordo siglato con Poony, piattaforma digitale per il delivery.

Inoltre, raccogliendo i dati degli utenti, Easylivery genera statistiche di vendita e permette di creare un database dei clienti a cui inviare promozioni istantanee create attraverso strumenti supportati dall’intelligenza artificiale, per ottimizzare lo sviluppo del brand e favorire la fidelizzazione.

Finora, oltre 100 i punti di vendita, tra catene di franchising e singole attività, hanno già scelto Easylivery.

“In quest’ultimo anno, il delivery ha rappresentato una risorsa fondamentale per la resilienza dei ristoratori. Purtroppo, i margini in questa attività spesso sono quasi azzerati dalle percentuali degli aggregatori e per questo il nostro team ha deciso realizzare Easylivery”, dice il team di Becreatives formato da Paolo Bonetti, Alessandro Buononato, Marco Cuciniello, Alberto Abruzzo, che in precedenza hanno lanciato diverse app sul mercato come “Limitless Stories, Speechless, Delfy”, “tutti prodotti, che come Easylivery, nascono da una sfida o da un problema da risolvere attraverso l’innovazione digitale”.

