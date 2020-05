© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sono arrivate le linee guida contenute in un documentoche dovrebbero regolare le. Si va dallaallae posti a sedere per definire un limite massimo di capienza predeterminato che preveda uno spazio di normaper ciascun cliente, fatta salva la possibilità di adottare altre misure organizzative, come per esempio leintanto, ha parlato di normecentinaia di ristoratori hanno già fatto sapere che a queste condizioni riaprire è praticamente impossibile.Lo abbiamo chiesto ache gestisce da anni un ristorante dinella zona dell'EUR, che "parte" dai numeri perla problematica. "Se chiedessimo ad altri luoghi di applicare il protocollo Inail-Iss, vorrebbe dire, ad esempio, chepotrebbe ammettere circa 176 deputati. Peggio ancora andrebbe aglimetri quadri 30) che potrebbero far salire appena"In un momento di grande difficoltà nazionale, dove in gioco non ci sono soloe, in alcuni casi, la vita di migliaia di persone, le. In momenti così tutti siamo chiamati ae a seguire direttive efficienti ed efficaci affinché si superino insieme le difficoltà. E se davanti all'emergenza, non siamo stati secondi a nessuno in quanto a organizzazione medica ed ospedaliera che difficilmente è stata più efficiente altrove, stesso discorso, purtroppo, non può applicarsi ad altre situazioni di crisi e ci siamo purtroppoLa notizia dellama rischia di. Ricordo che stiamo parlando di un comparto nazionale che impiega circadel settore produttivo nazionale. Con queste linee guida, ildi una definitivaLe ultime indicazioni dell'INAIL stabiliscono infatti che in ogni ristorante o trattoria ogni cliente debba poter "godere" di un'area di quattro metri quadri senza incontrare nel suo spazio altri clienti. Questo significa condannare a morte certa gran parte dei ristoranti.Nostra priorità ècontribuendo alla ripresa economica del Paese, ma"Prima di tutto, non ci tiriamo indietro. Siamo consapevoli che inel provvedere a una distribuzione dei propri tavoli mantenendo un minimo di due metri "lineari" di distanza tra tavolo e tavolo (in altri luoghi pubblici la limitazione è di un solo metro di distanza. Da sempre). Ovviamente, fondamentale la sanificazione dei locali esponendo la(cosa tra l'altro doverosa sempre, a prescindere dal Coronavirus) ai propri locali ogni giorno così come da normative HACCP, e ad apportare tutte le misure di pulizia ed igiene doverose ed indicate nei protocolli stabiliti dalle ASL. Occorre poiaccertandosi che indossino mascherine protettive e guanti monouso quando sono a contatto con i clienti, al pari di come avviene nei supermercati, nelle farmacie o in altri luoghi che durante il corso della pandemia non hanno mai smesso le loro attività.Ribadisco:perché il Paese si rialzi più forte di prima, facendo leva sulle proprie eccellenze, come il suo patrimonio artistico, la sua accoglienza turistica, la sua ricchezza culturale…