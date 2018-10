Risparmio, Mattarella: che la gestione sia saggia e trasparente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nella 94esima, il Presidente della Repubblicaha ricordato che "i risparmi delle famiglie rappresentano complessivamente un elemento di forza che va accuratamente tutelato. Esso, unito all'equilibrio dei bilanci pubblici - espressamente richiamato dalla costituzione - è condizione essenziale dell'esercizio dell'effettiva sovranità del paese"."La gestione del risparmio da parte dello Stato, delle imprese bancarie, degli intermediari finanziari, - ha continuato il Capo dello Stato - costituisce il motore di uno sviluppo responsabile e sostenibile, un elemento centrale dell'esercizio del credito e".Presenti, ministro dell'Economia e delle Finanze;, governatore della Banca d'Italia;, presidente dell'Acri;, presidente dell'ABI - Associazione Bancaria Italiana.Secondo Guzzetti "il risparmio privato non può venire sacrificato sull'altare del debito pubblico", "è innanzitutto responsabilità del Governo di non mettere a rischio il risparmio degli italiani". "Il risparmio privato degli italiani è considerato da Moody's elemento di forte stabilità del sistema. Questo risparmio nelle ultime settimane è già stato significativamente ridotto", ha avvertito il presidente dell'Acri segnalando anche che. "Affido a voi, classe dirigente del paese l'urgenza di una riflessione ma, soprattutto, di comportamenti e di atti che fermino questa deriva che mina alle radici la nostra democrazia".Guzzetti ha poi parlato dei casi di "mala gestio" nella finanza, che "esigono sanzioni severe ed esemplari, anche a protezione dell'immagine della stragrande maggioranza di coloro che hanno operato e operano correttamente. Ristabilire una sana interlocuzione tra etica e finanza, il che vuol dire corretto impiego del risparmio, di cui la finanza si alimenta, può aiutare a recuperare una corretta relazione tra finanza ed economia reale. La cattiva finanza guarda alle problematiche reali con un approccio esclusivamente speculativo, concentrandosi tendenzialmente sui riflessi a breve termine degli scenari con cui la comunità si confronta. Questo comportamento finisce con il costituire una causa non secondaria nella crescita dell'instabilità dell'intero sistema".