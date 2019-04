Risparmio, la sostenibilità fil rouge per le strategie future

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La grande manifestazione sul risparmio gestito organizzata da ben dieci anni da Assogestioni era incentrata quest'anno su un tema di grandissima attualità, la finanza sostenibile, ovvero sull'impiego del risparmio guidato dai criteri ESG, acronimo che sta per Environment, Social e Governance e che sta indicare gli ambiti di sostenibilità degli investimenti. Al centro della discussione non solo la cosiddetta green economy, ma anche la circular economy, le smart cities, le problematiche legate ai cambiamenti climatici e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Presenti tutti i protagonisti del risparmio gestito, un mercato che in Italia ha raddoppiato le masse gestite negli ultimi otto anni arrivando a superare i 2.000 miliardi di euro e che in Europa attiva a 14 mila miliardi di masse gestite. Fra gli ospiti internazionali di grido, managing director e leader del team di ricerca Global Auto&Shared Mobility di Morgan Stanley, e, professore del Mit-Massachusetts Institute of Technology di Boston, che ha parlato di mobilità e città sostenibili.Presente all'inaugurazione del Salone il, il quale ha ricordato che "coniugare finanza, crescita e sostenibilità vuol dire sostenere un modello di progresso economico che garantisca la tutela ambientale e favorisca lo sviluppo sociale".L'apertura della tre giorni affidata al "padrone di casa", il, il quale ha sottolineato che la sostenibilità, ovvero a quel salto tecnologico che crea nuovi paradigmi ed apre nuovi mercati e business.Corcos ha messo in luce anche, una funzione assolta molto bene dai PER (piani individuali di risparmio), affermando però che è "opportuno rimettere mano rapidamente alla disciplina" che ha imposto molti vincoli in grado di limitarne la crescita. Nel 2018 i PIR hanno raccolto 4 miliardi dalle famiglie, meno dell'anno precedente, ma l'incidenza sulla raccolta complessiva del risparmio gestito è salita dal 10 al 40% ,in quanto complessivamente il risparmio gestito ha raccolto l'anno scorso circa 10 miliardi.La seconda giornata del Salone si è concentrata sulla, con una conferenza sul tema "Diversità e inclusione: una sfida per il settore del risparmio gestito'. A tracciare la situazione attuale e a fare il punto sui possibili scenari futuri sono state, amministratore delegato di Amundi Sgr e responsabile del gruppo di lavoro sulla diversity istituito da Assogestioni, e, direttore del settore legale dell'Associazione.neidelle Sgr lacontro una media del 10% del settore bancario; neidelle Sgr, invece, lacontro il 7% del settore italiano bancario; nelc'è una, percentuale che aumenta sensibilmente nei ruoli manageriali di secondo livello, dove arriviamo fino al 30 per cento, mentre nellesi arriva addirittura al 40%. "Da questi dati emerge chiaramente che il famoso effetto soffitto di cristallo è presente anche nel settore finanziario", ha affermato.Intervenuta anche: "Credo che la stagione dell'impegno delle donne e degli uomini per l'equilibrio di genere non sia una fase superata, al contrario, siamo solo all'inizio. I risultati raggiunti sono precari e sono purtroppo messi in discussione in vario modo e da varie angolature."L'obiettivo - ha sottolineato ancora Anna Genovese - va raggiunto non solo per le donne, che hanno talento e vogliono essere messe alla prova, ma anche per le imprese, che possono giovarsi di questo talento e grazie ad esso possono virare verso modelli di sviluppo più sostenibile e inclusivo come dimostrano alcuni recenti rapporti e studi"."Abbiamo bisogno di una società educata e inclusiva, di una migliore distribuzione della ricchezza, di smettere di distruggere il nostro pianeta: per garantirci un futuro dobbiamo lavorare con il massimo impegno allo sviluppo sostenibile", ha affermato nel suo keynote speech della conferenza plenaria di chiusura, uno dei principali esperti a livello mondiale in tema di sviluppo economico, sostenibilità e lotta alla povertà e direttore delIl suo è stato un intervento forte, che ha sottolineato lee la necessità di una maggiore attenzione al benessere delle persone e del pianeta. "Il concetto di- ha affermato - è nato 27 anni fa e stiamo ancora cercando di realizzarlo. In tal senso, sono quattro le dimensioni che dobbiamo considerare: lo standard materiale di vita, il benessere, l'inclusione sociale e la sostenibilità ambientale"., ha denunciato l'esperto, ricordando che la crescita del PIL "on produce benessere e felicità" e che "c'è qualcosa di profondamente sbagliato nel modo in cui misuriamo l'economia".Ricco di spunti anche l'intervento, che ha fatto il punto suiche si vogliono quotare. "Il perseguimento di obiettivi di sostenibilità finanziaria non può prescindere da una visione integrata di due mondi: quello dell'intermediazione mobiliare e quello relativo alla disclosure delle informazioni non finanziarie", ha affermato."La sostenibilità si integra all'interno di una missione più ampia", ha proseguito il commissario Consob, spiegando che "la direttiva 2014 ha introdotto l'obbligo per gli enti di interesse pubblico di presentare la dichiarazione sulle cosiddette non financial information. E a oggi, i soggetti che hanno predisposto la questa dichiarazione sono già 210".Grande successo anche per ilcon 22 SGR aderenti al progetto. Secondo i dati preliminari sono statisono stati aggiunti attraverso il roadshow insul territorio nazionale;sono stati convocati per un colloquio di lavoro eagli speed date con le aziende;sulla piattaforma dedicata al progetto e oltre 300 i partecipanti alla conferenza dedicata agli studenti universitari.